Глава МИД России на следующей неделе отправится в Гомель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных Сергей Лавров 24-25 ноября посетит Гомель для участия в совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На предстоящем заседании будут подведены итоги реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, в соответствии с которой Россия и Беларусь тесно координируют свою позицию, оказывают взаимную поддержку и сообща продвигают общие интересы на международной арене", - сказала она.

Поо ее словам, "будут также рассмотрены вопросы синхронизации подходов к работе в Организации Объединенных Наций и организациях ее системы, дипломатического содействия развитию двустороннего межрегионального и приграничного сотрудничества, совместного реагирования на кризисные чрезвычайные ситуации".

"По итогам заседания будет подписана новая программа согласованных действий в области внешней политики уже на 2027-2029 годы. Затем она будет представлена на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства. Также будет подписано постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год", - пояснила Захарова.

"На полях" заседания, добавила представитель МИД, Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым "по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства", а также для "обмена мнениями по ключевым международным проблемам".