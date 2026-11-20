МИД РФ пообещал ответ на действия ЕС по расширению санкций против России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Шаги Евросоюза по расширению санкций против России не останутся без ответа со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия Европейского союза по расширению антироссийских односторонних санкций, я вас заверяю, без должного ответа не останутся", - сказала она на брифинге в пятницу.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что РФ "решительно осуждает любые односторонние принудительные меры, принятые в обход Совета Безопасности ООН".

"Наша страна продолжит твердо придерживаться своего внешнеполитического курса. Он нацелен на защиту национальных интересов России, обеспечение прав и свобод российских граждан, а также участие в формировании справедливого многополярного мироустройства", - указала Захарова.