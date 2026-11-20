Путин отметил хороший темп роста товарооборота между РФ и Таджикистаном

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран.

"В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев плюс почти 19%. Хороший темп", - сказал Путин.

Он поблагодарил Рахмона за пристальное внимание к развитию российско-таджикистанских отношений. "Все двигается, большое количество предприятий с российским капиталом. Более 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с различными регионами Таджикистана", - сказал он.

По словам президента, к переговорам присоединится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет межправительственную комиссию двух стран.

Путин в пятницу находится в Душанбе. В начале встречи с президентом Таджикистана он предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия.