Путин пообещал проинформировать Рахмона о результатах саммита АТЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует президента Таджикистана Эмомали Рахмона о результатах прошедшего в Шэньчжэне саммита АТЭС.

"Как и договаривались на нашей последней встрече, после завершения работы в Шэньчжэне на АТЭС мы договорились увидеться. Я вас проинформирую, конечно, о результатах", - сказал Путин на встрече с Рахмоном.

Президент России отметил, что государства АТЭС близки к региону Таджикистана, подчеркнув, что страны форума в значительной степени являются соседями для Душанбе.

Рахмон в свою очередь назвал Россию стратегическим партнером и надежным союзником своей страны.

"Россия - наш стратегический партнер и надежный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия - главный торгово-экономический партнер Таджикистана", - сказал Рахмон.

Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Душанбе устойчиво движется вперед.

Президент Таджикистана добавил, что на переговорах с российским коллегой хотел бы обсудить двусторонние отношения, тему безопасности и региональные вопросы.

Путин в пятницу прибыл в Душанбе. В столицу Таджикистана глава государства прилетел из Шэньчжэня, где принял участие в саммите АТЭС.