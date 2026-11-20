Военные РФ за неделю сбили 13 крылатых ракет "Фламинго" и 8 ракет "Нептун"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели уничтожили 13 крылатых ракет "Фламинго" и восемь ракет "Нептун", более 6,8 тыс. беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 13 крылатых ракет "Фламинго", восемь крылатых ракет большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 6808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.