Кремль пока не знает, получит ли РФ право провести АТЭС в 2035 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле пока не знают, получит ли РФ право на проведение АТЭС в 2035 году, но Россия готова к этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока города точного нет, точного места нет. Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение. Но, по крайней мере, готовность у нас гипотетически имеется", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Так он в связи с информацией о подаче РФ заявки на проведение АТЭС ответил на вопрос о том, есть ли информация о возможном городе проведения мероприятия.