РФ примет меры для защиты своих интересов в случае закрытия границы с Эстонией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - РФ примет необходимые ответные политико-дипломатические меры для защиты своих интересов в случае реализации Таллином планов по закрытию границы с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"И соотечественников тоже мы никогда не забываем, как вы знаете", - добавила представитель МИД.

По словам Захаровой, "очевидно, что тем самым эстонские власти также решают, видимо, свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от злободневных социально-экономических проблем, которые стали следствием своей же собственной недальновидной авантюрной политики".

Ранее стало известно, что правительство Эстонии приняло решение о закрытии с 1 декабря эстонско-российских автомобильных пограничных переходов.

Так, согласно решению эстонских властей, пограничные пункты будут закрыты во всех точках перехода на границе Эстония-Россия: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Через шесть месяцев правительство Эстонии оценит, нужно ли изменить ограничения, "наложенные в интересах национальной безопасности и общественного порядка, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кристен Михал.

Основанием для принятия решения стали, по утверждению Михаила, враждебная деятельность России, в том числе атаки на оборонные предприятия.

В свою очередь глава МИД Маргус Цахкна отметил на пресс-конференции, что решение правительства касается передвижения людей и транспортных средств через автомобильные пограничные переходы и не налагает дополнительных ограничений на железнодорожные грузоперевозки, которые будут осуществляться в соответствии с действующими ограничениями и возможностями и под строгим таможенным контролем