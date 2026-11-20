Север и центр Екатеринбурга на несколько дней останутся без горячей воды

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на севере и в центре города часть районов останется на 4,5 дня без горячей воды из-за ремонта, сообщила мэрия.

"В связи с ремонтными работами на Среднеуральской ГРЭС с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября будет ограничена подача горячей воды от 95 центральных тепловых пунктов. Ограничение затронет микрорайоны Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и часть центральных районов города", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы будут вестись на водоводе, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС.

"Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей. Их проведение неотложно, поскольку устойчивые отрицательные температуры наружного воздуха еще не установились. Специалисты МУП "Водоканал" будут восстанавливать водовод в круглосуточном режиме", - добавили в мэрии.

При этом "Водоканал" увеличит подачу холодной воды на тепловые источники Екатеринбурга.

В пресс-службе "Водоканала" объяснили, что речь идет о водоводе, который подает исходную воду на фильтровальную станцию ГРЭС.

"Водовод диаметром 1200 мм, построенный еще в 1986 году, ранее принадлежал СУГРЭС и в 2024 году по решению администрации Екатеринбурга был передан на баланс МУП "Водоканал" уже в предаварийном состоянии", - подчеркнули в предприятии.

После передачи сетей были провели ремонтные работы на одном из участков водовода, но впоследствии выявили новое повреждение - выше по направлению водовода, за пределами ранее отремонтированного участка, объяснил "Водоканал".

По данным Уралгидромета, температура воздуха в Екатеринбурге на данный момент составляет плюс 2 градуса. Аналогичная температура прогнозируется на дневное время 21-23 ноября. Ночью она составит от плюс 1 до минус 2.