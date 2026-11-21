Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых атаках беспилотников на регион в субботу, есть пострадавший.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон нанес удар по машине. Мужчине со множественными осколочными ранениями бедра оказали помощь в Грайворонской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в результате атаки дронов в Ракитянском округе в хуторе Барилов пробита крыша и разбиты окна дома, в районе села Святославка повреждены кузов и стекла автомобиля, на участке автодороги Пролетарский - Солдатское повреждена машина.

В городе Валуйки в результате сбития беспилотника посечено остекление частного дома.