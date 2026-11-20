В Белгородской области снимут ограничения на выплаты за поврежденные ВСУ автомобили

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения на выплаты за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, снимут в Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев.

"После внесения изменений жители смогут обращаться за компенсацией не только за один автомобиль, но и за другие поврежденные машины в семье. Также выплаты будут предусмотрены при повторном повреждении транспорта", - заявил глава региона в ходе прямой линии в пятницу.

Соответствующие изменения в региональное законодательство планируют принять до конца года.

Также Шуваев добавил, что выплаты за аренду жилья жителям приграничья продолжат в следующем году. По его информации, данный вопрос проработан и согласован с федеральным центром. При сохранении сложной оперативной обстановки средства будут поступать жителям в 2027 году.

Глава региона также сообщил, что на приграничных территориях Белгородской области создали уже четыре антидроновых коридора протяжённостью 120 км, пояснив, что антидроновые коридоры обеспечивают безопасность передвижения грузов и местных жителей по основным магистралям.