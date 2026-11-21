Два инфраструктурных и один соцобъект повреждены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Два инфраструктурных и один социальный объект, а также жилые дома и автомобили получили повреждения при атаках с украинской стороны на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгородском округе в поселке Майский при ударе беспилотника повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль. Второй БПЛА атаковал грузовой автомобиль - поврежден полуприцеп (...) В селе Илек-Кошары Ракитянского округа от взрыва FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. Несколько улиц временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома - посечены окна, фасад и ГАЗель. В селе Графовка дрон нанес удар по социальному объекту - повреждена крыша.

В поселке Пролетарский в результате атаки дрона повреждена кровля частного дома. В результате детонации второго FPV-дрона повреждено складское помещение. В селе Русская Березовка при атаке дрона пробита крыша частного дома

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю, транспортное средство повреждено. Также посечены входные группы и заборы двух частных домов. В посёлке Красная Яруга частный дом подвергся атаке дрона - пробита крыша, сообщил оперштаб.