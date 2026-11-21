Посольство РФ в США назвало цензурой блокировку компанией Google аккаунта GFCN

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США назвало цензурой блокировку компанией Google аккаунта Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) без права обжалования и восстановления.

"Налицо акт произвольной цензуры с плохо скрываемой политической подоплёкой со стороны технологической компании. Все заверения её руководства в приверженности принципам свободы доступа к информации выглядят на этом фоне смехотворно", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

В посольстве РФ призвали американские корпорации "не на словах, а на деле соблюдать принцип свободы слова и равного доступа к критической информационной инфраструктуре".

"Если же речь все-таки идёт о какой-то ошибке, то её следует незамедлительно исправить", - заявили в дипмиссии.

Там напомнили, что ассоциация была основана в 2024 году и объединяет более 130 экспертов из 55 стран, включая США.