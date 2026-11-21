Один человек погиб при атаке беспилотника под Белгородом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области при атаках БПЛА погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, сообщает региональный оперштаб в субботу вечером.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона мужчина, получив тяжёлые ранения, скончался на месте. При детонации второго FPV-дрона женщина - боец самообороны - получила акубаротравму", - говорится в канале штаба в Мах.

В городе Шебекино дрон сдетонировал на парковке, пострадали мужчина и женщина. Также в Шебекино от атак FPV-дронов повреждены 11 автомобилей, остекление двух многоквартирных домов и социального объекта.

Оперштаб также информирует, что в селе Лавы Валуйского округа от атаки дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица.