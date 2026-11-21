Семь БПЛА уничтожены над Севастополем

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город, ликвидировано семь беспилотников.

"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Всего нейтрализовано 7 БПЛА", - написал Развожаев в своем канале в Max вечером в субботу.

Никто не пострадал, инфраструктурные объекты в городе не повреждены, уточнил он.

Ранее в субботу Развожаев сообщал об уничтожении 11 беспилотников над городом.