Российские военные заявили об уничтожении почти 150 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 147 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в воскресенье.

"Вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, четыре квадроцикла, моторная лодка, 32 роботехнических комплекса и полевой склад боеприпасов противника", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 66 беспилотников самолетного типа и 25 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 44 пункта управления беспилотниками ВСУ, 53 наземных робототехнических комплекса и семь складов с запасами материальных средств, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Средствами ПВО сбито 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 74 тяжелых БПЛА коптерного типа", - сказал он.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 33 пункта управления БПЛА, 227 беспилотников самолетного типа, 35 тяжелых боевых дронов R-18 и 14 наземных робототехнических комплексов, сказал представитель группировки Василий Межевых.