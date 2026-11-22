Более 20 БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью ликвидированы 23 беспилотника, в результате падения обломков повреждены частные дома и автомобили, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в Max утром в воскресенье.

По его информации, никто не пострадал. Повреждены остекления частных домов, хозпостройка и два легковых автомобиля.