Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотники уничтожены над тремя районами и двумя городами Ростовской области, после падения обломков поврежден частный дом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком районах", - написал Слюсарь в своем канале в Max утром в воскресенье.

Он уточнил, что в поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении.

По информации главы региона, никто не пострадал.