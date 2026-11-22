ВСУ более 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область 138 раз, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор Александр Шуваев.

"За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

По его информации, в воздушном пространстве региона сбито 115 БПЛА. За субботу регион подвергся семи артиллерийским обстрелам, также ВСУ пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Глава региона добавил, что за минувшие сутки в результате атак погиб один человек, еще шестеро ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.