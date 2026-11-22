Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза в районе Одессы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удары по сухогрузу с грузом для украинской армии в районе Одессы, заявило Минобороны РФ.

"На переходе морем северо-восточнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в порту Килия Одесской области также поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для украинской армии.