Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги (ВГД) в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 09:30 22 ноября до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение грузовиков было ограничено с 17:10 по московскому времени 21 ноября до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.