Военные РФ заявили, что в Харьковской области взято под контроль село Сосновый Бор

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Сосновый Бор в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировка "Север" за стуки нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Плоское, Рубежное, Подсреднее и Федоровка Харьковской области.

"В Сумской области поражены формирования механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Радьковка, Пушкаревка, Краснополье, Степановка и Спасское Сумской области", - сообщило Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки "Север" армия Украины потеряла свыше 120 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, заявили в ведомстве.