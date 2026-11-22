Непогода в Сочи продолжится до вечера понедельника

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи уровень рек не достиг критических отметок, но комплекс неблагоприятных природных явлений продолжится конца 23 ноября, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Дмитрий Зенцов в воскресенье.

Между тем пресс-служба администрации Сочи сообщает, что по сообщениям метеорологов, непогода задержится в Сочи.

"До конца суток 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается гроза. Кроме того, с вечера 22 ноября, а также в течение 23 ноября ожидается усиление волнения моря до 4 баллов с высотой волн 1,3-1,8 метров. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Также прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный местами порывы 15-17 метров в секунду.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что вышедшая из рек вода затопила автодороги и придомовые территории, а непогода будет властвовать на курорте и на следующей неделе.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - ливни подтопили гостиницу, автодороги и придомовые территории.