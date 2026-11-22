Повреждения 19 домов зафиксировали на Кубани после ночной атаки БПЛА

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Повреждения частных и многоквартирных домов зафиксировали в поселке городского типа Афипском Краснодарского края, сообщает оперативный штаб края в воскресенье.

"Из-за атаки БПЛА в ночь с 21 на 22 ноября в поселке Афипском Северского района повреждены 17 частных и 2 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в частных домах повреждены окна и кровли, разбиты окна в 7 квартирах в двух многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали из-за падения обломков беспилотников в двух муниципалитетах Краснодарского края, повреждения домов зафиксировали в Афипском и станице Медведовской Тимашевского района.