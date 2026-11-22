Нарушенное из-за аварии электроснабжение восстановлено в Дагестане

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии жителям нескольких районов Дагестана, прерванную из-за энергоаварии, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в воскресенье.

"Энергетики устранили технологическое нарушение на энергообъекте, из-за которого было временно ограничено электроснабжение части потребителей в горных районах республики. Несмотря на темное время суток и сложный горный рельеф, восстановительные работы были проведены в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье аварийное отключение электроэнергии оставило без света жителей 196 населенных пунктов в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и Бежтинском участке Дагестана.