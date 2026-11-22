Пожар на складе в Приморье локализован

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание в складском помещении в городе Находка Приморского края, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар локализован на площади 2300 кв. м", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве проинформировали о возгорании на складе на Находкинском проспекте в городе Находка. Огонь перешел на здание магазина, в результате произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлечены 40 человек, задействовано 9 единиц пожарной техники.