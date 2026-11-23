Житель Приангарья осужден на 13 лет заключения по делу о поджоге вышки связи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд признал 22-летнего жителя Братска виновным по уголовному делу о поджоге базовой станции оператора связи, сообщает прокуратура региона в понедельник.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в преступлении, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Братчанин осужден по п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, фигурант был задержан сотрудниками полиции и УФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии в апреле 2026 года.

Установлено, что молодой человек искал работу в интернете. В одном из мессенджеров он вышел на связь с неизвестным, который предложил ему за деньги поджечь вышку сотовой связи. Куратор объяснил, что это якобы необходимо для получения страховой выплаты. Фигурант согласился на предложение и совершил поджог, снимая свои действия на видео.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб - порядка 550 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.