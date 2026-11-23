Новый блок лавы растет на камчатском вулкане Шивелуч

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют мощную газопаровую активность вулкана Шивелуч на Камчатке и рост нового блока лавы, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в понедельник.

"Продолжается взрывное извержение вулкана, сопровождающееся мощной газопаровой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Спутниковые данные KVERT показали термическую аномалию на вулкане", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Шивелуч дважды выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 км. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км, продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, предупреждают ученые.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.