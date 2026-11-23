В Челябинске восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Металлургическом районе Челябинска восстановили электроснабжение в домах и соцобъектах, которые были обесточены в результате повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" в ночь на 23 ноября, сообщил в мессенджере глава города Алексей Лошкин.

"Из-за повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" в Металлургическом районе произошло частичное отключение электро- и теплоснабжения (...) По состоянию на 9:00 (7:00 мск) электроснабжение района восстановлено в полном объёме путем переподключения на резервные линии", - сообщил он.

Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в домах и на соцобъектах.

"Благодаря относительно теплой погоде температура в домах и социальных учреждениях находится в нормативном состоянии. Сейчас оперштаб выезжает на предприятие для оценки ситуации на месте. Понимая обеспокоенность жителей, будем оперативно предоставлять информацию о ходе восстановительных работ", - пообещал мэр.

По информации Челябгидрометцентра, в Челябинске днем в понедельник температура воздуха - плюс 1-3 градуса Цельсия.

В 04:30 по местному времени в результате повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ "Мечел-Энерго" было прекращено теплоснабжение нескольких сотен многоквартирных и частных домов, ряда социальных объектов части Металлургического района. По информации регионального ГУ МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.