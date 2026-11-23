Военные РФ за ночь сбили над регионами 192 украинских беспилотника

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотных летательных средства, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, беспилотники сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкирией, а также над Крымом.