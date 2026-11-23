В Курской области за сутки от атак пострадали двое

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Курской области в результате последних атак за сутки ранены двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате атаки дрона на автомобиль на автодороге Рыльск-Сухая Рыльского района 47-летний мужчина получил осколочные ранения головы, 40-летняя женщина - акубаротравму. Хинштейн отметил, что пострадавшие будут наблюдаться амбулаторно.

"В селе Щеголек Беловского района повреждено оборудование вышки сотовой связи, связь нарушена. Специалисты приступят к восстановлению, как только позволит обстановка", - добавил он.

В Рыльске в двух домах выбиты окна, порвало электропровод.

В селе Калиновка Хомутовского района повреждены крыша, фасад, потолок и остекление дома.

Всего с 9 утра 22 ноября до 9 утра 23 ноября над регионом был сбит 41 беспилотник. Был один артобстрел отселенного района и пять сбросов взрывных устройств с БПЛА.