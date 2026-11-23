Дума рассмотрит до конца года создание ЕТОР в Арктике, Сибири и ДФО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект № 38674-9 о создании с 1 января 2027 года единой территории опережающего развития Арктической зоны и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока до конца осенней сессии, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин.

Правительство внесло его в Госдуму 19 ноября. Он определяет правовые и организационные основы обеспечения функционирования нового преференциального режима осуществления предпринимательской деятельности ЕТОР. Целями создания ЕТОР названы привлечение инвестиций, стимулирование реализации новых проектов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и АЗРФ, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

ЕТОР предлагается установить на сухопутных территориях 19 регионов, в том числе регионов ДФО, а также отдельных территориий Карелии, Коми Красноярского края, Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных субъектов.

ЕТОР также распространяется на примыкающие к указанным территориям внутренние морские воды РФ, территориальное море РФ, участки континентального шельфа России, а в предусмотренных законопроектом случаях - на иные земли и острова в Арктике, не являющиеся территориями иностранных государств.

ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года.

Положениями законопроекта вводятся требования к инвестиционному проекту, реализуемому резидентом. Он должен предусматривать создание рабочих мест, носить новый характер, не относиться к видам деятельности, исключенным в соответствии с положениями законопроекта, и предполагать осуществление капитальных вложений в объеме не менее 100 млн рублей.

В рамках нового режима для инвестиционных проектов предусмотрены налоговые и таможенные льготы. В частности, страховые взносы для новых инвесторов составят 15%.

Нефтегазовые компании, предприятия по добыче редкоземельных металлов и драгоценных камней не смогут претендовать на льготы в рамках ЕТОР.

В целях реализации положений законопроекта в Госдуму также 19 ноября были внесены законопроекты "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и статью ЗЗ-4 закона "Об обязательном пенсионном страховании" (№ 38693-9) и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (№ 38673-9). Они устанавливают налоговые и иные льготы, содержат перечень изъятий из общих правил регулирования.

Пакет законопроектов о создании ЕТОР на Дальнем Востоке и в Арктике разработан "Единой Россией" вместе с правительством по поручению президента.