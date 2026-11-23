Кремль переадресовал военным вопрос об атаке на российский корабль "Меркурий" у Ливии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вопросом, связанным с атакой на российский корабль "Меркурий" у побережья Ливии, занимается Минобороны, информация о произошедшем будет идти от них, если военное ведомство посчитает это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этим занимается наше оборонное ведомство, и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства. Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у побережья Ливии был атакован российской корвет "Меркурий", а также о том, что Ливия направила в ООН и в Совет Безопасности документы по поводу этого нападения и планирует ли Россия совместное расследование с Ливией произошедшего.