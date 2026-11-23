Песков сказал, что удары по украинской военной инфраструктуре будут продолжены

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Масштабные комплексные удары России по военной инфраструктуре на Украине имеют болезненные последствия для Киева, эта практика будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Противник продолжает попытки нанесения ударов, мы продолжаем нашу специальную военную операцию. Наши военные ежедневно продолжают практику нанесения масштабных комплексных ударов по военной инфраструктуре на Украине, - сказал он. - И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия".

Так он ответил на вопрос, будет ли какой-то военный ответ России на последние атаки Киева, в том числе в Балтийском море и в Ливии.

"Хочу напомнить вам заявление президента Путина, которое он делал недавно в Шэньчжэне, о том, что эта практика и эта линия наших военных будет продолжена", - сказал Песков.