Упрощение взимания штрафов за нарушения при содержании животных одобрено к I чтению

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении депутатский законопроект № 1098814-8, позволяющий без проведения контрольных мероприятий привлекать к административной ответственности за нарушение требований к содержанию животных их владельцев.

Законопроект дополняет статью 28.1 КоАП новой частью 3.9. Предлагаемый порядок будет касаться случаев, когда в материалах, сообщениях или заявлениях, поступивших в соответствующий контрольный (надзорный) орган, содержится достаточно данных, указывающих на наличие события административного правонарушения по частям 1 и 3 статьи 8.52 КоАП.

Предлагаемый механизм позволит "наиболее оперативно и своевременно применять принудительные меры административного воздействия на правонарушителей, а также будет способствовать предупреждению совершению новых нарушений требований законодательства в области обращения с животными", говорится в заключении комитета Госдумы.

Также в нем отмечается важность поставленной в законопроекте проблемы. "Обращает внимание сложившаяся в регионах ситуация с распространенными многочисленными случаями нападения животных, зачастую домашних, на людей, особенно на малолетних детей и подростков, которые повлекли причинение тяжкого вреда их здоровью либо привели к трагическому исходу", указывается в документе.

В настоящее время проблема обеспечения безопасности населения, прежде всего детского, от нападений домашних животных, в части привлечения виновных лиц - владельцев таких животных к ответственности, связана со сложностью согласования первоначальных процессуальных действий с соответствующими правоохранительными органами, отметили в комитете.

Вместе с тем, учитывая специфику данных правонарушений, эффективность принятия административных мер воздействия на правонарушителей должна быть обеспечена "оперативностью возбуждения дела о соответствующем правонарушении с последующей передачей его на рассмотрение в уполномоченный орган", считают депутаты.

Часть 1 статьи 8.52 КоАП касается несоблюдения общих требований к содержанию животных. За это грозит предупреждение или штраф: для граждан - от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Часть 3 применяется, если нарушение требований законодательства в области обращения с животными повлекло причинение вреда жизни или здоровью. Штрафы здесь выше: для граждан от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.