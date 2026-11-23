В Челябинске теплоснабжение после аварии восстановят через сутки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Металлургическом районе Челябинска после сбоя оборудования ТЭЦ Челябинского металлургического комбината теплоснабжение в жилых домах должны восстановить к вечеру 24 ноября, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

"Ориентировочные сроки полного восстановления теплоснабжения и ГВС в жилом секторе - вечер завтрашнего дня. Над этим работают специалисты ТЭЦ ЧМК, теплоснабжающие организации и все профильные ведомства города, - говорится в сообщении. - В качестве подстраховки на территории района с 20.00 (по местному времени) будут работать пункты временного размещения".

Их откроют в киноцентре "Импульс", спорткомплексе "Метар-Спорт", школе-интернате № 3 (поселок Каштак), школе № 94 (поселок Аэропорт).

В первую очередь было восстановлено теплоснабжение в медицинских учреждениях. Так, две больницы были запитаны от мобильных котельных, одна - переключена на мощности компании "УСТЭК-Челябинск".

Планируется, что школы и детские сады "продолжат работать с учетом мониторинга температуры в помещениях".

Через домовые чаты управляющих компаний жителей просят сократить потребление электроэнергии, чтобы не допустить критическую перегрузку сети.

По сообщению Челябгидрометцентра, в Челябинске в понедельник и вторник днем плюс 2-3 градуса, в ближайшую ночь прогнозируется минус 1 градус.

ТЭЦ ЧМК остановила работу в ночь на 23 ноября из-за сбоя электрооборудования. Было прекращено теплоснабжение и электроснабжение нескольких сотен многоквартирных и частных домов, ряда социальных объектов части Металлургического района. Утром электроснабжение восстановили.