Рябков назвал невосполнимой утратой для МИД РФ безвременный уход Дарчиева

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал кончину посла России в США Александра Дарчиева невосполнимой утратой.

На сайте МИД России в понедельник было опубликовано сообщение за подписью Рябкова, в котором говорится: "От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации выражаю признательность всем направившим в наш адрес слова сочувствия и поддержки в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного посла России в США Дарчиева. Для коллектива Министерства его уход стал невосполнимой утратой".

"В лице Александра Никитича мы потеряли не только профессионала высочайшего класса, известного американиста и несгибаемого патриота нашей страны, но и доброго друга, чуткого и внимательного наставника, всегда готового прийти на помощь коллегу", - отметил Рябков.

Замминистра добавил, что все поступившие соболезнования переданы родным и близким покойного.

Дарчиев скончался 11 ноября на 67-м году жизни, причиной смерти стало хроническое заболевание.

Он работал в системе МИД с 1992 года, занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Занимал должности заместителя директора департамента Северной Америки, советника-посланника посольства РФ в США, директора департамента Северной Америки. С 2014 г. по 2021 г. был послом России в Канаде, с марта 2025 г. - посол РФ в США.