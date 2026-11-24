В результате атаки БПЛА на автовокзал в Донецке пострадали семеро

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Донецке беспилотник атаковал автовокзал "Южный", пострадали семь человек, сообщил через пресс-службу мэр города Алексей Кулемзин.

В городе нарушено электроснабжение.

"Частично во всех районах Донецка остаются обесточены 300 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 48 460 абонентов", - уточнил мэр.

Причины отключения электроэнергии не уточняются, однако накануне в регионе была объявлена беспилотная опасность.