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Ряд городов ДНР частично обесточены из-за аварии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Частично обесточены Донецк, Мариуполь и ряд других крупных населенных пунктов в ДНР в результате аварии, сообщает региональное министерство угля и энергетики.

"В результате аварийной ситуации в энергосистеме Донецкой Народной Республики произошло частичное отключение электроэнергии в городских округах Донецк, Мариуполь, Докучаевск, Новоазовском, Тельмановском и Волновахском муниципальных округах", - говорится в сообщении Минугля ДНР, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

В ведомстве отметили, что "при благоприятном развитии ситуации к ночи планируется начать поэтапное восстановление электроснабжения".

В РоссииВ Донецке более 120 тыс. абонентов остались без света из-за аварии на подстанцияхЧитать подробнее

Кроме того, "в связи с недостатком мощности в энергосистеме региона, наблюдаются ограничения в подаче электроэнергии в ряде округов, в том числе в части населенных пунктов Шахтерского муниципального округа".

Ранее в Донецке сообщили, что в результате аварийного отключения трансформаторных подстанций более 120 тыс. абонентов остались без электричества.

Также накануне региональные власти сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате атак беспилотников, после чего в ряде крупных городов ДНР ввели веерные отключения света.

ДНР Донецк Мариуполь Докучаевск
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