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В ДНР сообщили о серьезных повреждениях энергосистемы республики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Энергосистема Донецкой Народной Республики серьезно повреждена в результате мощной атаки, сроки восстановления неизвестны, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

"Энергосистема нашего региона вновь под мощной атакой противника. Специалисты уже устраняют последствия. Однако повреждения достаточно серьёзные. Сейчас сложно сказать сколько времени потребуется на восстановление энергоснабжения", - говорится в сообщении Черткова, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее в министерстве угля и энергетики сообщили о прекращении энергоснабжения в части Донецка, Мариуполя и других крупных населенных пунктов региона.

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