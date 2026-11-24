Часть Кисловодска оказалась без воды из-за аварии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кисловодске из-за коммунальной аварии нарушено водоснабжение, сообщила мэрия города.

"Во вторник в Кисловодске в связи с аварийно-ремонтными работами на улице Фоменко временно ограничат подачу холодной питьевой воды", - говорится в сообщении.

Отключение затронет 13 улиц и четыре учреждения. Глава города Евгений Моисеев пообещал организовать подвоз воды по заявкам в диспетчерскую службу. Восстановить водоснабжение к 17:00 вторника.