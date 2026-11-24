В Белгороде из-за непогоды нарушено электроснабжение

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Белгороде энергетики и коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"На данный момент зафиксировано девять упавших деревьев. Одно из них упало на проезжую часть. В нескольких местах произошли обрывы проводов - энергетики уже занимаются восстановлением. Коммунальные службы ведут уборку", - написал он в мессенджере.

На улицах города работают 185 человек и 47 единиц техники. Улицы посыпают песко-соляной смесью.