Минфин 25 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26239 и 26240

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 25 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 11-го купонного дохода - 27 января 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 11-го купонного дохода - 10 февраля 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).