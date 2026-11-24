В Липецке возобновили водоснабжение, ограниченное из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "РВК-Липецк" возобновил ранее ограниченную из-за непогоды подачу холодной воды в микрорайонах регионального центра, сообщил глава Липецка Михаил Щербаков.

"Восстановлена подача холодной воды в микрорайоны Дачный, Матырский, Новая Жизнь, Станция Казинка и Силикатный. Насосные станции "РВК-Липецк" работают в штатном режиме", - написал Щербаков в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

Он отметил, что в период ликвидации аварии на электросетях предприятие обеспечило жителей и социальные объекты питьевой водой - ее доставляли автоцистернами.

Со ссылкой на компанию "РВК-Липецк" мэр добавил, что для полного заполнения системы потребуется некоторое время, а после завершения работ возможно временное повышение мутности холодной воды.

Как сообщалось, во вторник из-за неблагоприятных погодных условий произошла авария на сетях электроснабжения в Липецке. Были остановлены повысительные насосные станции, обеспечивающие стабильное давление в системе водоснабжения. Ряд микрорайонов областного центра остался без холодной воды.