Работы на месте взрыва газа в доме в алтайском райцентре продолжатся ночью

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае продолжатся и ночью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"Разбирают, никого не нашли. По возможности, работы продолжатся и ночью", - сказал собеседник агентства.

Под завалами могут оставаться два человека.

На месте происшествия работает инженерная техника. К работе привлечены от МЧС России около 90 человек и более 15 единиц техники. В составе - пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек. Пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. метров. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).