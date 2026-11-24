Проект о продлении на 2027 г. антисанкционных полномочий правительства принят в I чтении

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 2027 г. особых полномочий правительства, введенных в 2022 г. для смягчения последствий санкций, в том числе по установлению моратория на проверки бизнеса, упрощенному продлению лицензий и формированию перечня товаров для параллельного импорта.

Документ (№33897-9) правительство внесло в парламент 13 ноября.

Законопроект предлагает поправки в ст. 18 закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 8 марта 2022 г. Согласно им, в 2027 г. правительство РФ сможет устанавливать особенности оценки соответствия продукции, организации государственного и муниципального контроля, лицензирования и иных разрешительных режимов. Кроме того, кабинет министров сохранит право утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав, и определять иные сроки вступления в силу актов, содержащих обязательные требования.

В поправках уточняется, что правительство РФ сможет устанавливать особенности не только подтверждения соответствия, но и применения требований технических регламентов и обязательных требований.

В перечень полномочий на 2027 г. не вошло право устанавливать особенности обращения лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, которое действует в 2026 г.

Законопроект также продлевает на 2027 г. право правительства РФ устанавливать особенности применения неустойки, иных финансовых санкций и мер ответственности по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 г.

Кроме того, документ предлагает до 31 декабря 2027 г. продлить приостановку нормы закона о гособоронзаказе, требующей при оплате труда с отдельного счета одновременно уплачивать налоги и страховые взносы. Сейчас она приостановлена до 31 декабря 2026 г.

Как говорится в пояснительной записке, особый срок вступления в силу обусловлен необходимостью обеспечения продолжения в 2027 г. реализации мер, направленных на защиту граждан РФ и российских юридических лиц от последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 г.