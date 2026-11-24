В МИД РФ приветствуют решение Таджикистана выйти из Римского статута МУС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют решение Душанбе о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

"20 ноября секретариат ООН официально уведомил государства о решении Таджикистана выйти из Римского статута так называемого Международного уголовного суда (МУС). Этот шаг Душанбе продолжает тенденцию последних месяцев: государства, уважающие свой суверенитет, не готовы мириться с беспочвенными претензиями МУС на роль "универсального" органа, который вправе нарушать действующие нормы международного права, поскольку он якобы "вершит правосудие" от лица всего международного сообщества", - говорится в сообщении правового департамент МИД РФ, размещенном в Мах-канале российского внешнеполитического ведомства во вторник.

"На недопустимость выхода МУС за рамки своих полномочий указали лидеры России, Китая и США в принятой в Шэньчжэне декларации", - напомнили в департаменте.

"К сожалению, на практике "международная уголовная юстиция" оказывается весьма избирательной и нечистоплотной. Всё больше стран предпочитают дистанцироваться от структуры, чья репутация и беспристрастность вызывают серьёзные сомнения", - подчеркивается в сообщении.

"Мы приветствуем такие решения. Международные институты не должны дискредитировать себя политической предвзятостью", - заявили в правовом департаменте МИД РФ.