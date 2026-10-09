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Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционные списки

Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционные списки
Фото: Karolina Janik/JPix/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в пятницу пополнило санкционные списки Международным уголовным судом (МУС), об этом свидетельствует оповещение Управления по контролю за иностранными активами министерства (OFAC).

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Агентство Associated Press ранее отмечало, что Вашингтон давно критиковал МУС за расследования в отношении официальных лиц из США и Израиля.

В сентябре американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявлял, что "США также противостоят вышедшему из-под контроля институту, известному как МУС". Американский лидер призывал все страны выйти из этой организации.

В пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действия МУС, включая уголовное преследование американских военнослужащих, сотрудников пограничной охраны и "выбранных лидеров", нарушают суверенитет США. "Наш сигнал ясен: США и американский народ не относятся к юрисдикции этого фальшивого суда", - подчеркнул Рубио.

"Мы запретим ведение дел с этим мошенническим судом, отрежем его от ресурсов, лишим его возможности действовать против нас", - пообещал госсекретарь.

Он призвал другие страны-члены МУС последовать примеру США и напомнил, что ряд союзников США, тоже членов МУС, полагаются на помощь американских военных в обеспечении своей обороны.

Издание The Hill отмечает, что госдеп выдал лицензию на 180 дней на продолжение взаимодействия с МУС, за этот срок юридические и физические лица должны будут прекратить работу с этой структурой. Издание уточняет, что американские власти смогут конфисковать любую собственность МУС в юрисдикции США или контролируемую американскими гражданами. Также меры должны предусматривать запрет американскому частному сектору на оказание банковских, технических, коммерческих и профессиональных услуг для МУС.

США МУС
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