Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционные списки

Фото: Karolina Janik/JPix/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в пятницу пополнило санкционные списки Международным уголовным судом (МУС), об этом свидетельствует оповещение Управления по контролю за иностранными активами министерства (OFAC).

Агентство Associated Press ранее отмечало, что Вашингтон давно критиковал МУС за расследования в отношении официальных лиц из США и Израиля.

В сентябре американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявлял, что "США также противостоят вышедшему из-под контроля институту, известному как МУС". Американский лидер призывал все страны выйти из этой организации.

В пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действия МУС, включая уголовное преследование американских военнослужащих, сотрудников пограничной охраны и "выбранных лидеров", нарушают суверенитет США. "Наш сигнал ясен: США и американский народ не относятся к юрисдикции этого фальшивого суда", - подчеркнул Рубио.

"Мы запретим ведение дел с этим мошенническим судом, отрежем его от ресурсов, лишим его возможности действовать против нас", - пообещал госсекретарь.

Он призвал другие страны-члены МУС последовать примеру США и напомнил, что ряд союзников США, тоже членов МУС, полагаются на помощь американских военных в обеспечении своей обороны.

Издание The Hill отмечает, что госдеп выдал лицензию на 180 дней на продолжение взаимодействия с МУС, за этот срок юридические и физические лица должны будут прекратить работу с этой структурой. Издание уточняет, что американские власти смогут конфисковать любую собственность МУС в юрисдикции США или контролируемую американскими гражданами. Также меры должны предусматривать запрет американскому частному сектору на оказание банковских, технических, коммерческих и профессиональных услуг для МУС.