США, Китай и Россия выступили против злоупотреблений со стороны МУС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам трехсторонней встречи согласились, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями, следует из принятой сторонами Декларации.

"Главы трёх государств отмечают, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями", - говорится в декларации, текст которой опубликовала пресс-служба Кремля.