В Белгородской области из-за ударов БПЛА по транспорту ранены двое

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области из-за ударов БПЛА по транспортным средствам ранены двое мужчин, сообщил региональный оперштаб.

"В Шебекинском округе на автодороге Шебекино - Белгород в результате атаки FPV-дрона на микроавтобус пострадал мужчина. С осколочными ранениями бедра и ног он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пациент будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

В селе Сурково в результате удара БПЛА по легковой машине мужчина получил осколочные ранения. Из Большетроицкой больницы его переведут на лечение в Белгородскую областную клиническую больницу.

В Шебекине при взрыве дрона повреждения получил социальный объект. Еще один FPV-дрон нанес повреждения легковому автомобилю. В результате атаки очередного беспилотника повреждено остекление многоквартирного дома.

Кроме того, еще в нескольких населенных пунктах в результате атак БПЛА повреждения получили частные дома, автомобилии газовые трубы.