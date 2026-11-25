У Кремля пока нет информации о возможном визите европейской делегации в Москву

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Информации о возможном визите европейской делегации в Москву для переговоров по украинскому урегулированию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего конкретного вам сказать не могу", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Единственное, что позавчера мы слышали заявление из Брюсселя о том, что, дескать, европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты. Вот такое публичное заявление было", - добавил представитель Кремля.